Come racconta Calciomercato.com, la Juve continua a pensare a Moise Kean. L'attaccante italiano è stato accostato ai bianconeri e in vista della prossima finestra di trasferimenti, quella che potrebbe rivoluzionare nel profondo la Juve a ogni livello, il nome del classe 2000 è tornato a circolare con forza. Per CM, ci sono diversi ostacoli per il ritorno a casa di Moise. Non ultimo, la questione economica: la richiesta dell'Everton è troppo alta.