Eppur si muove, la Juventus. E il prossimo obiettivo è un centravanti, magari giovane - soprattutto se Cristiano Ronaldo resta a Torino -, magari under 23. Ecco, magari proprio, sul quale Tuttosport oggi offre un punto particolare: il 19enne del Santos ha il contratto in scadenza a dicembre e intriga parecchio Cherubini, più di. Mezza Europa lo vuole, Milan in primis. Ma la Juve può giocare d'anticipo e puntellare la rosa di Allegri proprio con il giocatore brasiliano.Ecco, come fare? Con un indennizzo da riconoscere al, destinando però a quel punto una casella da extracomunitario proprio al quarto attaccante. Del resto, non ci sono in programma tanti colpi, ancor meno di questo tipo. E' un rischio che lapuò permettersi, molto di più rispetto alla scorsa stagione, quando una scelta frettolosa sudi fatto impedì ai bianconeri di chiudere per Suarez.