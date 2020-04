Secondo quanto riporta lo spagnolo As, la Juventus è ancora sulle tracce di James Rodriguez. Il colombiano del Real Madrid, che la scorsa estate è sembrato essere ad un passo dal Napoli, ma con la Juve in retroguardia, potrebbe essere ancora un nome valido sul mercato, per la prossima stagione. La concorrenza, però, resta alta, visto che su James c'è ancora il Napoli, oltre ad Everton e Manchester United.