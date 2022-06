Come racconta Tuttosport,Il nome in cima ai pensieri di Massimiliano Allegri e dei dirigenti bianconeri è quello di Kalidou Koulibaly , alle prese con un rinnovo in salita con il Napoli (contratto in scadenza nel 2023). Alla Continassa tengono le antenne dritte per il presente e per il futuro, quando KK potrebbe addirittura svincolarsi (c’è anche il Barcellona). Le alternative al senegalese sono Gabriel (Arsenal) e i due viola Igor e Milenkovic . Ma prima di affondare, la Juventus deve capire il futuro di Merih Demiral , il cui riscatto da parte dell’Atalanta è tutt’altro che certo.