Laha messo di nuovo gli occhi su Mauro. Come racconta Calciomercato.com, il ventaglio di possibilità che offre ora il mercato si è ampliato: dalla Juve – nel caso in cui Milik e Kean non venissero confermati in rosa, a cui si aggiunge il futuro in bilico di Vlahovic – al Milan – che resta sullo sfondo e può ipotizzare un contatto come opzione low cost se non si dovesse arrivare ad altri profili come Arnautovic – finendo con la Roma.