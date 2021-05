C'è sempre lui nei pensieri bianconeri, a maggior ragione quando in casa Juve si cerca un terzino sinistro poi spunta una proposta di Jorge Mendes: perché non puntare su José Gayà? Il terzino e anche capitano del Valencia non è un suo giocatore, ma il club spagnolo è da sempre una realtà legata a doppio filo con gli interessi del super agente. Con la Juve che dal canto suo non dice di no e continua a valutarlo con attenzione.