Serve una cosa da... 7 milioni. Un po' la provocazione, un po' la necessità: Angel, come rispondi? Come racconta Tuttosport, la Juve ora si rituffa in campionato, a meno quindici rispetto a quanto prodotto. Con la Lazio è arrivata una vittoria di corto muso e pochissima sofferenza, ma c'è un dubbio che resta alla base di ogni cosa: ci sarà la possibilità di rivedere quello stesso spirito contro la Salernitana?Sarà una sfida salvezza e Allegri è stato piuttosto chiaro. Ma Salerno dovrà essere il terreno di riconquista, anche di cuori e anche per Angel Di Maria. Per Tuttosport, dopo aver lasciato il Paris Saint Germain l’argentino sognava un’ultima grande possibilità di vincere titoli importanti in un nuovo campionato prima di tornare al Paese natale. "Mai si sarebbe aspettato questo circolo vizioso di difficoltà, intoppi, penalizzazioni, inchieste, eliminazioni. Ma a questo punto diventa una questione di orgoglio, di forza di volontà". Servirebbe una cosa da 7 milioni per rialzare la Juventus. O forse più di una cosa.