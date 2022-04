Come racconta Calciomercato.com, Andrea Cambiaso è finalmente sulla via del pieno recupero. Possibile che Alexander Blessin possa averlo a disposizione già per la gara di domenica contro la Lazio, anche se difficilmente, visto il lungo stop, deciderà di schierarlo dal primo minuto. E poi? Poi sarà anche mercato: la Juventus ha messo gli occhi su di lui, così come l'Atalanta. Il nome fa gola a tanti, così come il talento. Che potrà essere nuovamente ammirato.