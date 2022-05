Juve-Lazio è la sua partita. E' quella di Sergej Milinkovic-Savic. Per il Corriere dello Sport, il serbo è l'obiettivo numero uno di Max Allegri per il salto di qualità del centrocampo della Juventus. Per il quotidiano sarà "osservato sì, sotto esame no, anche perché ormai da anni il club bianconero ha messo nel mirino il Sergente". Ma se i precedenti assalti sono andati a sbattere contro le richieste a tre cifre di Claudio Lotito, ora la situazione è cambiata. E forse per la prima volta, Milinkovic sembra davvero poter lasciare la Lazio. CONTATTI CON KEZMAN - Nei vari contatti avuti tra la dirigenza bianconera e Kezman, è emerso un fattore che può fare la differenza. L'agente sta assicurando di avere un patto con Lotito: se un top club si presentasse dalla Lazio con un'offerta importante (ma non folle), allora Milinkovic verrebbe lasciato andare. Anche alla Juve, pure se Lotito vuole cederlo all'estero. Mentre Pavel Nedved porta avanti in prima persona la pista che potrebbe condurre al ritorno di Paul Pogba, proprio Milinkovic condivide il ruolo di obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero.