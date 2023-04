Come racconta Gazzetta, a Torino è stato “pizzicato” pure Pablo, attuale presidente del Marsiglia, ma anche ex responsabile scouting bianconero dal 2015 al 2018. Il rapporto tra la Signora e il dirigente spagnolo è rimasto ottimo anche dopo che le strade si sono separate, con tanto di operazioni multiple sull’asse Marsiglia-Juve (dallo scambio Aké-Tongya, finito poi nel mirino della procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta Prisma, sino al recente prestito di Arek Milik). Alla Continassa Longoria ha più di un estimatore che sarebbe felice di riabbracciarlo. Resta, però, da capire se sia disposto a rinunciare al ruolo prestigioso che ricopre in Francia.