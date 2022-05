Come racconta Tuttosport, nella Fiorentina occhio a Igor, arrivato in prestito dalla Spal senza particolari squilli nel gennaio 2020. Un prestito trasformato in acquisto nel luglio di un’estate fa per poco più di 5 milioni. Il brasiliano, piano piano, ha saputo scalzare le gerarchie di Vincenzo Italiano , con prestazioni sempre di buon livello. Ha 23 anni e, rispetto a Milenkovic, è un mancino. Il contratto scade nel 2024, la valutazione è come quella del serbo.