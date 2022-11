, dove in molti guarderanno per il mercato. Investimenti di prospettiva, conferme, nuove stelle e qualche occasione, così il mercato di gennaio è già alle porte e così si muoverà il club bianconero. Di queste categorie fa parte Mohammed Kudus, ennesimo gioiellino dell’Ajax che in Qatar vestirà la maglia del Ghana e sarà impegnato nel girone del Portogallo di Cristiano Ronaldo, dell’Uruguay di Darwin Nunez e della Corea del Sud di Son.- Kudus è appunto soltanto l’ultimo diamante grezzo salito alla ribalta con i Lancieri, spiega il Corriere dello Sport, che racconta: nato nel vivaio della Right to Dream Academy, la struttura che scopre e fa crescere i talenti in tutta l’Africa, nel 2018 si trasferisce al Nordsjælland in Danimarca. Nell’estate 2020 ecco il salto all’Ajax, prima nel settore giovanile e poco dopo subito in prima squadra. Gli infortuni lo hanno frenato, ma ora si sta prendendo una rivincita. Ha compiuto la scalata e ora è un punto fermo della squadra: un centrocampista capace di agire in tutti i ruoli della mediana e come attaccante, sia esterno che prima punta, atipica. Un mancino di classe e sostanza. Fino ad ora 21 presenze, 10 gol e 2 assist, con un gol al Napoli.