Il Real Madrid compra, rivoluzione e riparte... ma deve anche vendere. Sì, perché Florentino Perez ha in mente di cambiare molti degli interpreti delle ultime stagioni, vincenti le prime tre e fallimentare l'ultima. Così, il Real Madrid cambierà tanto, tornado a fare la voce grossa sul mercato, anche contro la Juventus, ma dovrà soprattutto cedere, talvolta a prezzo di saldo. E lì la Juve sarà pronta. Diverse le occasioni e i profili che piacciono ai bianconeri, con il club madrileno che deve per rientrare degli oltre 300 milioni fin qui spesi. E Hazard non sarà certo l'ultimo grande colpo. LE OCCASIONI - Così, gente del calibro di Isco, Marcelo, Gareth Bale, James Rodriguez, Mateo Kovacic e Dani Ceballos - scrive Tuttosport - sono quasi alla porta. I primi due, in particolare, piacciono da molto tempo e questa potrebbe essere l'estate giusta per l'approdo in Italia. il mercato è già Real, con Rodrygo, arrivato dal Santos per 45 milioni, Eder Militao (50 milioni, Porto), Luka Jovic (60 più bonus, Eintracht Francoforte) e proprio Eden Hazard (100 più bonus, Chelsea), oltre a Ferland Mendy, prossimo all'arrivo dal Lione per 50 milioni e le idee Paul Pogba, Christian Eriksen e Tanguy Ndombélé. Ecco perché cedere sarà un obbligo e la Juve dovrà approfittarne.