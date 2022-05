Pogba, Di Maria, Perisic, ma non solo. La Juve continua a ragionare su alcuni giovani da inserire, da affiancare a giocatori pronti subito e vincenti. La strada è tracciata, e non da oggi. Profili che si uniranno ai vari De Ligt, Chiesa, McKennie, Locatelli, Kean, Kaio Jorge e Vlahovic. E l'Under 23 - che ha portato Miretti, Aké, Soulé e De Winter - sta dando un aiuto a cercare i giocatori giusti per il futuro. Nomi che si aggiungono ai Rovella, Fagioli e Ranocchia, quest'anno in prestito. E l'anno prossimo?



L'OCCASIONE - Per un paio di loro potrebbero aprirsi le porte della Juve 2022-23, scrive il Corriere dello Sport. Il primo indiziato è Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, sbocciato nel Genoa e acquistato dalla Juve un anno e mezzo fa, potrebbe rientrare dopo un’esperienza significativa e con gli allenamenti estivi proverà a strappare la conferma in prima squadra. L'altro indiziato è Fabio Miretti, classe 2003 che stuzzica parecchio e che ha già giocato tre gare da titolare. In molti invocano la sua conferma, mentre la Juve ragiona sul percorso ideale. C’è poi Nicolò Fagioli, protagonista della promozione della Cremonese, al rientro per... restare? Partire? A breve ci sarà un incontro con il suo entourage per disegnare il futuro, visto il contratto in scadenza nel 2023. Per Filippo Ranocchia, è pronto il rinnovo, fino al 2026, come raccontato su ilBianconero.com nei giorni scorsi.