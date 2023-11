La Juventus a caccia di occasioni sul mercato. Ma chi prendere? Ci sono tante idee per il centrocampo e ogni tanto ne spunta una in più. Secondo quanto riportato da Fichajes, l'ultima porta a32enne centrocampista del Liverpool, che è diventato un obiettivo per Juventus e Inter, visto il contratto in scadenza a giugno 2024.