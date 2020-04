La scelta per il futuro, teoricamente, la Juve l'ha fatta eccome. Il gruppo bianconero ha puntato tutto su Szczesny, rinnovando a cifre importanti il suo contratto, garantendosi un portiere ancora giovane e di certo affidamento. Però... però il mercato delle occasioni resta molto intrigante, soprattutto se le situazioni dovessero precipitare in un mercato che non sarà più come prima. Il caso è di Marc-André Ter Stegen, estremo difensore del Barcellona, tra i più forti al mondo. In scadenza nel 2022 con i blaugrana (con cui la Juve parla di Arthur, De Ligt e tanti altri calciatori), il tedesco si starebbe guardando attorno. Occhio, però: c'è la concorrenza di Bayern Monaco e Manchester City.