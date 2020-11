E Paulo Dybala? No, proprio non va. Anche se non sembra essere il peggiore della partita: "Un gol sfiorato (la sliding door persa), una parata enorme di Montipò - scrive La Gazzetta dello Sport -. Però continua a stare lontano dalla porta. E non prende per mano la Juve: dovrebbe farlo". Il Corriere dello Sport è più duro: "Saranno i fantasmi che ondeggiano dinnanzi ai suoi occhi a togliergli la lucidita al 26'. Il vero Dybala avrebbe fatto altro, in varie circostanze". Anche per Tuttosport è da 5: "Meritava il gol del potenziale 2-0 dopo sublime azione in velocità, combinata con Cuadrado, Morata e Ramsey. Il mancino però non si scalda né su punizione né in occasione della paratona di Montipò nel finale".