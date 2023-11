Il contratto di Sergi Roberto è in scadenza, anche se l'accordo originario con il Barcellona prevede un'opzione per un prolungamento di un'altra stagione. Ma essendo ormai ai margini della rotazioni di Xavi, l'entourage dell'esterno blaugrana ragiona già come se dovesse comunque lasciare a parametro zero a fine stagione. Con la Juve che drizza le antenne, anche se la volontà di Sergi sembra quella di spiccare il volo verso la MLS per raggiungere Leo Messi. Lo riporta calciomercato.com.