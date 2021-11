Saul potrebbe rimanere al Chelsea fino alla fine della stagione. Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph lo spagnolo, in prestito dall'Atletico Madrid, tornerà in Spagna solo al termine dell'annata. La Juve segue da anni il centrocampista oggi ai Blues e potrebbe approfittare della sua situazione, magari per prenderlo nuovamente in prestito. A fine anno ladovrà ridiscutere la situazione di Alvarocon i Colchoneros. Chissà che non possa entrare anche il centrocampista nei discorsi.