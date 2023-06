DaArkadiusz Milik è andato a segno in tre delle sue ultime cinque presenze di Serie A contro l’Udinese; tuttavia, l’attaccante della Juventus ha trovato la rete soltanto in una delle ultime 10 gare giocate in campionato (contro il Bologna, lo scorso 30 aprile), dopo che aveva realizzato tre centri nelle cinque precedenti.