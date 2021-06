Un attaccante e almeno due centrocampisti, con un colpo al top. La Juventus insiste con le idee chiare: il primo nome della lista è sempre Manuel Locatelli, da tanto tempo, ma non basta. Oltre a lui che, nonostante le avances straniere, vuole soltanto la Juventus e da un anno si vede bianconero, c'è un altro colpo in mente: un secondo centrocampista, ancora da identificare. Un'occasione porta a Barcellona con Miralem Pjanic in prima linea. Un’opportunità importante, specie a condizioni più che favorevoli.



Miralem Pjanic vuole lasciare la Catalogna e sogna un ritorno a Torino, ha già avuto dei contatti con Allegri e con la dirigenza, e ci spera. Per la Juve non è considerata una priorità, almeno per ora, ma qualcosa a cui guardare con grande attenzione. Servono prima degli addii, ma le condizioni che si stanno presentando sono sempre più favorevoli. Come riporta Tuttosport, l’agente dell’ex Juve ha informato i bianconeri che il Barcellona, oltre a concedere il prestito biennale, sarebbe disposto a pagare anche metà del ricco stipendio. Un “bonus” non da poco.