Come racconta il Corriere dello Sport, rispetto ad altri giovani bianconeri è stato diverso il percorso di. Classe 2000, ex enfant prodige del calcio italiano, al crescere delle aspettative è andato calando il rendimento, il suo ritorno alla Juve è stato fin qui deludente. L'accordo vincolante con l'Everton ha impedito al club bianconero e a Rafaela Pimenta di trovare una soluzione, è rimasto, è ora dietro anche Arek Milik oltre che Dusan Vlahovic. Proprio per questo dovrà riuscire a sfruttare ogni opportunità meglio di quanto non abbia fatto finora.