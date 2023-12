Il Frosinone scende in campo alle 12:30 contro il Torino e per la prima volta in campionato, Eusebio Di Francesco lancia Kaio Jorge dal primo minuto. L'attaccante brasiliano, in prestito dalla Juve, avrà quindi una grande chance di mettersi in mostra dopo che in questi primi mesi lo hanno fatto già gli altri due juventini nella rosa del Frosinone, Barrenechea e ovviamente Matias Soulé.