Può essere l'estate di. E, chissà, magari anche la stagione. Come racconta Tuttosport, il talento del settore giovanile più atteso può davvero spiccare il volo. Senza Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Bentancur, ancora in vacanza dopo gli Europei e la Copa America, e in assenza dell'ancor più atteso Manuel Locatelli se dovessero chiudere Sassuolo e Juventus, Fagioli può sfruttare un'ulteriore assenza per farsi notare: quella di Arthur.Ecco, può prendere proprio quel ruolo lì, vertice basso in un rombo, mezzala o centrale in un reparto a due. Da sempre tecnica e visione di gioco gli sono armi facili, grinta e dinamismo chiudono il cerchio. Allegri, dopo averlo lodato nel 2018, può farne un elemento prezioso.