Come racconta il Corriere dello Sport, c'è "un centrocampo per due". Da una parte la grande novità Zakaria, pronto a partire subito titolare dopo pochissimi giorni di Juve; dall'altra anche una grande chance per una coppia che deve confermare i segnali positivi dell’ultimo periodo. Parliamo di Arthur e Rabiot, che contro il Verona avranno sicuramente un posto nell’undici di partenza.