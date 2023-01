L'occasione è dietro l'angolo. Anzi: è sulla fascia. E allora,, per afferrarla sa che dovrà correre più forte di tutti. Nell'allenamento di oggi, Allegri scioglie una nuova riserva: riguarda l'esterno destro, ancora in ballottaggio tra Weston McKennie e il francese. Che nella passata stagione è stato una piacevole scoperta, in questa può diventare un'intrigante novità.Del resto, quando la Juve l'aveva prelevato dal Marsiglia, Marley aveva già collezionato 18 presenze in Ligue1. Dal gennaio 2021 ha invece messo insieme 41 partite in Serie C, 7 reti e 10 assist. E in A sì, è arrivato il debutto, 4 minuti contro l'Atalanta il 13 febbraio dell'anno appena trascorso. Poco prima, il quarto d'ora negli ottavi di Coppa Italia, contro la Sampdoria: aveva servito anche il primo assist della vita bianconera, considerando solo prima squadra, prima di incappare in una serie di infortuni. Prima il bicipite femorale, poi la frattura del perone. E la stagione che scivola via.Scivola via, ma non si cancella del tutto. In questa seconda fase,, almeno finché ci sarà bisogno di lui e Cuadrado sarà ai box. La Juve cerca un innesto sugli esterni, ma il francese ovviamente avrà le sue carte, le sue occasioni, il suo scatto da mostrare. Ancora una volta. E a partire dallo Zini, dove si candida fortemente a una maglia da titolare: ieri è stato provato in quel ruolo lì, esterno destro nel centrocampo a cinque. Sa come si fa e si è allenato con il gruppo quando metà squadra era in Qatar e una parte persino infortunata. Ha lavorato tanto per una chance, ora è pronto a sfruttarla contro la Cremonese.