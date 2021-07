La Juventus sta studiando la situazione dicon la Fiorentina. Secondo il Corriere Fiorentino, la valutazione del difensore serbo potrebbe scendere decisamente ora che ci si avvicina sempre di più alla scadenza del contratto fissata per giugno 2022. Il giocatore infatti fino a un anno fa, secondo il quotidiano, costava almeno 30/35 milioni di euro, oggi invece potrebbe andare via per non più di 20 milioni. La Juve valuta e sorride, Milenkovic può arrivare a prezzo di saldo.