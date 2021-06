Attenzione alla situazione di Lorenzo Pellegrini. Pellegrini, infatti, è in scadenza nel 2022 e ha una clausola rescissoria da 30 milioni. Il centrocampista, che sta seguendo l’Europeo da casa dopo l’infortunio, aspetta la chiamata della Roma mentre il suo entourage ha avuto già diversi contatti con Tiago Pinto. Insomma, non sembrerebbe in discussione, nonostante la distanza tra richiesta e offerta. Qui potrebbe inserirsi la Juventus, che ha già seguito - e attentamente - il giocatore ai tempi del primo rinnovo con i giallorossi...