Ultimamente si parla per la Juventus di diversi attaccanti come possibili nuovi centravanti da prendere sul mercato. Alcuni nomi provengono dalla Premier League, come Martial e Aubameyang. Ma tra gli obiettivi "storici" del club bianconero c'è anche Alexandre Lacazette, che potrebbe presentarsi in estate come ghiotta opportunità a parametro zero: secondo L'Equipe il 30enne ex LioneSicuramente, va detto, siamo al limite, per non dire oltre, il limite di età che la Juve si è imposta per gli acquisti.