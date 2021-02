Nella notte della disfatta della Juventus, in Spagna, a Siviglia, c'era un giocatore che incantava il mondo: Erling Braut Haaland. Un attaccante che la Juventus conosce molto bene per averlo trattato due volte, prima quando era al Molde e poi durante il trasferimento dal Salisburgo al Borussia Dortmund. L'attaccante classe 2000 non ha minimamente sentito il salto in Bundesliga e continua a segnare a raffica. La Juventus lo segue da vicino e l'ha inserito nella lista dei possibili sostituti di Ronaldo. In campo ma anche fuori, come uomo immagine. E dando uno sguardo al contratto di Haaland la grande occasione può arrivare nell'estate del 2022, quando scatterà la clausola rescissoria di 75 milioni. Un prezzo di saldo per uno dei migliori attaccanti in circolazione.