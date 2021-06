Sergio Ramos a 35 anni sta per lasciare il Real Madrid. E non parteciperà agli Europei con la Spagna. Una situazione difficile per la storica colonna difensiva del Real e della Nazionale spagnola. Una situazione nella quale ora lui diventa un parametro zero davvero di lusso. Tanto che, secondo Cadena Cope, ci sono tre club importanti che stanno meditando un tentativo d'ingaggio: si tratterebbe del Paris Saint-Germain, del Manchester City... e della Juventus! Per la Juve sarebbe un modo per ricongiungere due ex compagni come Ramos e Ronaldo.