C'è un giocatore nella lista di mercato della Juventus che fa gola a tanti club europei. Si tratta di Memphis Depay, esterno d'attacco in scadenza di contratto con il Lione. I bianconeri ci stanno pensando da un anno ma non hanno ancora mai affondato il colpo, il giocatore è stato accostato anche al Milan ma la concorrenza vera per i bianconeri è quella del Barcellona. Già in estate infatti il Barça è andato a un passo da Depay, ma secondo la Bild il giocatore è entrato anche nel mirino del Borussia Dortmund.