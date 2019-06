La Juventus è alla ricerca di un innesto di livello internazionale per la difesa della prossima stagione: una caccia che potrebbe condurre direttamente a Londra, sponda Tottenham. Stando a quanto riporta Don Balón, nel pacchetto dei centrali degli Spurs non è solo Alderweireld a stuzzicare i bianconeri, ma anche Davinson Sánchez. Il classe ’96 non è un titolare inamovibile per Pochettino e il club potrebbe liberarlo di fronte ad un’offerta congrua. Sempre secondo Don Balón, i contatti tra Sánchez e la Juve sono già stati avviati, con l’ex Ajax entusiasta dell’eventuale trasferimento a Torino.