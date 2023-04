Nella lunga lista dei giovani di proprietà dellamandati in prestito a maturare c'é anche il centrocampista centrale classe 2001, Filippo. Il nativo di Perugia, in prestito al Monza, alla sua prima stagione in Serie A ha collezionato 16 presenze per 671 minuti in campo in tutte le competizioni. Negli occhi dei tifosi brianzoli, soprattutto, é rimasto l'eurogol segnato a San Siro contro il Milan.Come dicevamo, il centrocampista é ancora di proprietà della Juventus. Al Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diritto che, ad oggi, sembra difficile possa essere esercitato. Da parte del giocatore, inoltre,. Già apprezzato da, Ranocchia può essere una buona opzione per rinforzare il centrocampo in un'ottica di sostenibilità. Presto - e troppo confusa la situazione generale -, per fare oggi un piano preciso. Ma l'opzione di un percorso "alla Fagioli" esiste e l'intenzione del calciatore é chiara.