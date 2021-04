Già accostato alla Juventus in passato, nella prossima estate potrebbe tornare di moda il profilo di Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo è in prestito all'Arsenal ma di proprietà del Real Madrid, il suo futuro è in bilico ma ha detto di volersi prima concentrare sull'Europeo: "“Ho ancora due anni di contratto con il Real – ha spiegato Ceballos a Onda Cero – Un altro prestito sarebbe difficile da sopportare. Sto per compiere 25 anni e ho bisogno di un po' di stabilità e continuità".