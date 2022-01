Antonio Giordano, sul Corriere dello Sport, parla di occasione persa per la Juventus: "Però proprio quando l’emozione afferra Insigne e la sua disinvolta compagnia, la Juve, due passi più in là, sente d’aver bruciato un’occasione irripetibile per riveder le stelle, e sa di dover rimanere in quella “bolla” nella quale è ormai confinata da un tempo per lei esagerato. Juventus-Napoli è amarezza e felicità, sono stati d’animo che s’incrociano nello specchio d’una classifica “strana”, che Allegri sente congelata e Spalletti, dalla poltrona del soggiorno, riafferra con un’autorevolezza sorprendente".