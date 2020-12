"La risposta dopo la Dinamo? Era quella che cercavo, importante per noi stessi, per la crescita, per il morale del ragazzo. A livello mentale. Abbiamo subito pochissimo, niente gol ed è sempre importante. Ora continuiamo così". Ecco, e così ha parlato Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in vista della sfida di questa sera contro il Torino di Giampaolo. Il Maestro si affiderà nuovamente a Paulo Dybala in attacco, a riposo nell'ultima sfida di Champions: con Morata squalificato, il peso dell'attacco sarà sul 10 e su Cristiano Ronaldo.