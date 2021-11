L'obiettivo è diventato prenderlo subito. E l'offerta è stata già "sussurrata". Parole e musica de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come sia ormai in atto il tentativo di 'prelievo' didalla banca Fiorentina. Il prezzo? Per la Juve è di 50 milioni di euro, con la speranza che sia la cifra giusta.Ecco, la Fiorentina continua a volerne 70 per privarsi del proprio attaccante. "Ma la manovra di accerchiamento è implacabile", sottolinea il quotidiano. La Juve resta fiduciosa perché sa che il giocatore ha messo in cima proprio i bianconeri. Al momento, l'agente Kristic non ha preso impegni con nessuno, vuole fare però quanto prima una scelta definitiva. Sullo sfondo ci sono i potenti rivali internazionali: dal Psg all’Atletico Madrid, ma con particolare attenzione al Tottenham e al Manchester City. Sabato Commisso torna a Firenze: si capirà qualcosa in più.