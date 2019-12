C'è già un nuovo piano che cova alla Continassa. Agnelli, dopo essersi goduto la crescita del brand e la continuità nei risultati sportivi, vuole continuare a pensare in grandissimo. Innanzitutto mantenendo la competitività sportiva in Italia e in Europa, assicurando al massimo la visibilità e la diffusione del marchio a livello mondiale. Quindi, continuare con 'aumento dei ricavi, andando a colpire anche nuovi prodotti. L'obiettivo è arrivare al miliardo: è arrivato a sfondare quel muro il Barcellona, e la strada tracciata dai blaugrana sembra quella che sta per intraprendere la Juventus. DA SARRI A... - Proprio ieri, in conferenza stampa, Maurizio Sarri aveva elogiato il presidente: "L'impressione è di una società forte e presente con voglia di vincere nonostante tutto quello che hanno vinto. E' una spinta continua a dare il meglio ma non per pressione anche per esempio. Il presidente è sempre sul pezzo, un esempio positivo di abnegazione, di volontà, di voglia di fare bene e vincere. E' una cosa che quando ci vivi dentro lo trasmette". E dalle sensazioni, il numero uno vuole che si passi presto ai fatti. L'escalation di successi juventini non deve finire qui: dal 42esimo posto nel ranking, al quinto odierno, il salto è stato bello lungo. Adesso, il quarto posto dell'Atletico nel mirino e un sogno nel cassetto: aprire un ciclo altrettanto vincente. Magari sin da subito.