Scalzare il Napoli vorrebbe dire tanto per la Juventus in termini economici, oltre che sul fronte delle ambizioni e della "gloria" dopo una stagione di alti e bassi. In caso di terzo posto, infatti, il club bianconero guadagnerebbe 21.8 milioni di euro, di cui 5 provenienti dalla UEFA. Il quarto, invece, vale circa 5 milioni in meno: 16.7 totali, di cui 2.5 dall'organo calcistico europeo. Fondamentale per provare il "salto" sarà innanzitutto la sfida casalinga di domenica contro il Venezia, in una giornata che vedrà invece i partenopei impegnati contro il Sassuolo.