Far riposare Dusan: il piano di Allegri è questo, dunque sarebbe pronto a rilanciare Morata e Dybala dal primo minuto, in un 4-4-2 già visto e rivisitato a inizio stagione, solo con Zakaria in più. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Bernardeschi sostituirà Cuadrado, mentre Danilo - che pure ha un problema al piede - dovrebbe nuovamente agire a centrocampo, con Zakaria al suo fianco e Rabiot più largo a sinistra. OBIETTIVO TERZO POSTO - Dopo mesi sul filo, la Juve può permettersi un po' di sperimentazione. Per Gazzetta, le sconfitte di Roma, Fiorentina e Lazio hanno ormai consolidato il quarto posto, e ora Allegri può addirittura guardare oltre. La Juve resta a +5 sulla Roma e a +7 su Lazio e Fiorentina, le romane hanno giocato anche una partita in più. All'undicesima giornata, il Napoli era a +16 sui bianconeri: sarebbe una rimonta incredibile.