Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Venezia, Massimiliano Allegri ha detto la sua anche sulla possibilità di raggiungere il terzo posto in campionato. Ecco il suo pensiero: "Avrebbe un significato importante, ripeto: il 10 gennaio eravamo in una brutta situazione di classifica, è andata anche peggio. Pian piano con lavoro e risultati è arrivata la rincorsa. Innanzitutto consolidiamo questo quarto posto. Il Napoli ha lottato fino a ieri per lo scudetto, ha dei valori e cercherà di fare più punti possibili".