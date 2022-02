Obiettivo? Fare 13. Tredici risultati utili consecutivi. Se vince, la squadra di Allegri è a meno 7 dal primo posto. In 12 punti, ci sono tutti i segreti per la svolta e il sogno rimonta: lo racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'obiettivo della Juve è anche quello di superare se stessa: andando a 13 risultati supererebbe la miglior striscia prodotta dalla squadra di Andrea Pirlo.



TENTATO DA AKE' - Ecco, per fare tredici potrebbe arrivare un'allegrata. Di quelle proprio sue. Come racconta Gazzetta, Allegri in 12 partite ha cambiato sistemi di gioco e uomini. "Un classico", commenta il quotidiano. A volte ha centrato soluzioni vincenti, altre proprio no. Nessuna comunque è stata una vera e propria allegrata. Occhio allora a Kean e Aké: Moise dovrebbe fare il titolare, il francese invece no. Ma "le mattine di Allegri sanno sorprendere".