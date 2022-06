Come racconta Gazzetta, per la Juve l’obiettivo è incrementare ulteriormente le sponsorizzazioni, rispetto ai livelli pre-Covid, esplorando il mercato digitale e continuando a sviluppare il settore Esg (Environmental, social and governance), avviato pionieristicamente nel 2013. Numeri e strategie che verranno esposti nell’investor day di settembre. Ma tutto, come sempre, passerà dal campo.