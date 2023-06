Bisogna tagliare, tagliare il più possibile. La, come spiega Il Corriere dello Sport, sta lavorando per ridurre l'ammontare complessivo deglidei propri giocatori, che nel 2022-23 ha toccato i(97.5 netti in base ai dati di Calcio e Finanza). Tanto per cominciare il club non ha riscattato Leandro(ingaggio da 7 milioni netti), non ha prolungato il contratto di Angel(6) e lo stesso ha fatto con quello di Juan(5), in scadenza a fine giugno. Al lordo, dunque, i primi risparmi toccano quota 26.3 milioni.Ma non è tutto, perchè alla Continassa sono in corso i ragionamenti del caso anche su ulteriori razionalizzazioni che potrebbero portare addirittura a oltre. Si sta infatti lavorando alla risoluzione con, il cui stipendio da 6 milioni netti non è più sostenibile, ma sotto la lente ci sono anche le posizioni di Wojcieche Leonardo(entrambi sui 6.5 milioni a stagione, in scadenza rispettivamente nel 2025 e nel 2024), così come di Daniele(3.5).- C'è poi il fattore mercato, con l'eventuale addio di qualche big che porterebbe ulteriore ossigeno ai conti: Dusan, per esempio, percepirà 7 milioni netti fino al 2026, Federico5 fino al 2025, ma la sua richiesta per il rinnovo si spinge fino addirittura a 8. E poi c'è il caso di Adrien, che la Juve vorrebbe confermare per un altro anno alle condizioni attuali (7 milioni più bonus). La linea insomma, considerando anche gli esuberi pronti a cambiare aria, non è di certo quella di smantellare, quanto piuttosto quella di mantenere un "profilo basso" in termini di stipendi. E lo dimostrano, per esempio, anche la conferma di Areka 3.5 milioni a stagione e l'acquisto di Timothy, che ne percepirà 2.