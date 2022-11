Come racconta il Corriere dello Sport,. La Juve vuole tornare a fare la Juve nella sfida che vale più di tre punti, visto che l’incrocio con l’Inter non è mai comune. E non c’è occasione migliore per i bianconeri, dopo la figuraccia dell’eliminazione in Champions League, per dare un segnale concreto nella notte più attesa dai tifosi. È il primo appuntamento del trittico che chiude la prima porzione di stagione e, per ritrovarsi a distanza di sicurezza dal vertice alla ripresa post Mondiale, la Signora deve necessariamente tenere il passo negli snodi con Inter, Verona e Lazio.