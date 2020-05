Tra le voci di mercato delle ultime settimane, si può dire ufficialmente chiusa quella che legava Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, e la Juventus. Il numero uno tedesco, in scadenza di contratto, era finito nel ciclone per i dubbi riguardanti il suo futuro: dubbi che sono stati sciolti oggi, con Neuer che ha rinnovato con i bavaresi fino al 2023. Per la Juventus sarebbe stata un'occasione da prendere esclusivamente a parametro zero.