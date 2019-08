ha appena rinnovato il prolungamento del suo contratto con la. Ad annunciarlo, oltre al tweet della società, ci ha pensato lo stesso giocatore, che ha ringraziato confidando come la sua scelta fosse sempre stata quella di rinnovare in giallorosso. Il centrocampista, che allunga fino alcon un ingaggio quasi cinque volte superiore al precedente, smette di essere quindi un obiettivo di mercato della: almeno per questa stagione, il giovane classe 2000 non si allontanerà dalla Capitale.