La Juventus sta per abbandonare definitivamente la pista. I bianconeri lo stanno seguendo da tempo senza però mai affondare il colpo e virando spesso su altri obiettivi. Così in queste ultime settimane il Chelsea sta stringendo per chiudere l'acquisto del classe '99 che potrebbe ritrovarsi contro l'Inter in Europa League. Al trequartista del Bayer Leverkusen, i Blues hanno offerto un contratto di cinque anni da 8 milioni di euro a stagione.