Intervenuto ai microfoni di Sky dopo l'amichevole in famiglia all'Allianz Stadium, Massimilianoha delineato gli obiettivi dellaper la prossima stagione. Ecco il suo pensiero: "Parlarne ora (di scudetto, ndr.) non ha senso. Parliamo di lavorare e crescere. Non giocare in Europa non so se sia un vantaggio o no, giocarci è più bello. Ma è un’opportunità per lavorare per una settimana e crescere. Dobbiamo essere positivi. L’anno scorso siamo arrivati terzi, nonostante le difficoltà. La società ha lavorato bene: quest’anno siamo puliti da tutto. L’obiettivo è arrivare a marzo nelle migliori condizioni per tornare a giocare la Champions l’anno prossimo".